«Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины

Кроме того, глава государства назвал ключевое условие для недопущения эскалации конфликта. По его словам, это полное прекращение военной помощи Украине, а также передачи разведданных

Вместе с тем, президент РФ указал на серьезные риски, связанные с «недоговороспособностью киевского режима», регулярно нарушающего и саботирующего договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что пока невозможно говорить о сроках личной встречи Путина и Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

