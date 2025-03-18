«Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины

Президент России Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает официальный сайт Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«Путин сразу дал российским военным соответствующую команду», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, глава государства назвал ключевое условие для недопущения эскалации конфликта. По его словам, это полное прекращение военной помощи Украине, а также передачи разведданных

Вместе с тем, президент РФ указал на серьезные риски, связанные с «недоговороспособностью киевского режима», регулярно нарушающего и саботирующего договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что пока невозможно говорить о сроках личной встречи Путина и Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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