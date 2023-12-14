Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК

Президент РФ Владимир Путин заявил, что формально и юридически ЧВК в России нет, контракты ЧВК с государством не заключались, а выплаты бойцам осуществлялись наличными.

Сейчас очень трудно даже восстановить список этих бойцов, добавил он, отметив, что этот пробел допустили в Минобороны.

Президент пообещал, что проблему будут решать, так как все участники СВО имеют равные права на выплаты и льготы.

Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.