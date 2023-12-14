Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК
Президент РФ Владимир Путин заявил, что формально и юридически ЧВК в России нет, контракты ЧВК с государством не заключались, а выплаты бойцам осуществлялись наличными.
Сейчас очень трудно даже восстановить список этих бойцов, добавил он, отметив, что этот пробел допустили в Минобороны.
Президент пообещал, что проблему будут решать, так как все участники СВО имеют равные права на выплаты и льготы.
Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.
По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru