Путин: Пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО

Ситуация с необходимостью раненым военнослужащим приезжать в зону спецоперации на Украине для прохождения медицинского освидетельствования поменялась. Так на вопрос о подобной практике ответил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, в Минобороны ему доложили, что сейчас необходимости приезжать в часть в зоне спецоперации нет, комиссию можно пройти в местах реабилитации. При этом Путин подчеркнул, что ситуацию все же следует перепроверить.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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