КС Украины признал конституционным закон о языке

Закон, предусматривающий использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, признан соответствующим Конституции этой страны, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) Украины, рассмотревший обращение более 50 депутатов Верховной Рады, требовавших признать данный закон неконституционным.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят весной 2019 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. В соответствии с ним квота на использование украинского языка на телевидении повысилась с 50% до 90%.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа» - За жизнь (ОПЗЖ) Юрий Бойко. заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что оппозиция оспорила в суде законы о языке и образовании. По его словам, ОПЗЖ будет обжаловать в Конституционном суде и законопроект о коренных народах Украины, если он будет принят.

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