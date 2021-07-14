КС Украины признал конституционным закон о языке
Закон, предусматривающий использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, признан соответствующим Конституции этой страны, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) Украины, рассмотревший обращение более 50 депутатов Верховной Рады, требовавших признать данный закон неконституционным.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят весной 2019 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. В соответствии с ним квота на использование украинского языка на телевидении повысилась с 50% до 90%.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа» - За жизнь (ОПЗЖ) Юрий Бойко. заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что оппозиция оспорила в суде законы о языке и образовании. По его словам, ОПЗЖ будет обжаловать в Конституционном суде и законопроект о коренных народах Украины, если он будет принят.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- КС Украины признал конституционным закон о языке
- Президент Бразилии попал в больницу с икотой
- Россия возобновляет полёты во Францию и Чехию
- В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» станет доминирующим в мире
- Российский паралимпиец заявил о важности создания доступной среды для всех
- Комитет Рады не стал рекомендовать уволить главу МВД Авакова
- Верховная Рада повысит пенсии украинским силовикам
- Ливни в Европе вызвали наводнение в ряде стран. Видео
- Песков заявил, что продвижение российских вакцин сталкивается с политизированным подходом
- Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru