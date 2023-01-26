В ДНР заявили, что российские войска вошли в Угледар
Российские военные вошли в Угледар. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
Отмечается, что бойцы закрепились на окраинах города и сковывают силы противника, сообщает телеканал «360».
По словам Кимаковского, российские войска продолжают бои с подразделениями ВСУ. Противник пытается контратаковать, по украинской армии работает артиллерия РФ.
Ранее военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар — один из городов, взятие которых необходимо для полного освобождения ДНР, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты
- Рогов предупредил о возможной попытке контрнаступления ВСУ весной
- В ДНР заявили, что российские войска вошли в Угледар
- Пригожин: Плевал, плюю и плевать буду на любые санкции
- Рогозин представил убийцу «Леопардов»
- «Коммунисты России» предложили дать Петербургу двойное название
- СМИ: Сценаристку новых «Папиных дочек» задержали в Белоруссии
- Акунин написал новую книгу о Фандорине и Масе
- В Nord Stream AG отвергли обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»
- Глава Nord Stream 2 пытался выяснить у Путина цели спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru