В ДНР заявили, что российские войска вошли в Угледар

Российские военные вошли в Угледар. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Отмечается, что бойцы закрепились на окраинах города и сковывают силы противника, сообщает телеканал «360».

По словам Кимаковского, российские войска продолжают бои с подразделениями ВСУ. Противник пытается контратаковать, по украинской армии работает артиллерия РФ.

Ранее военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар — один из городов, взятие которых необходимо для полного освобождения ДНР, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНР
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