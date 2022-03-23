Пушилин: ВСУ лишены возможности проводить ротацию

Подразделения Вооруженных сил РФ и Донецкой народной республики (ДНР) лишили украинские войска возможности восполнять потери, которые те несут в ходе российской специальной военной операции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР отметил, что военная операция продвигается «с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин
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