Пушилин: Войскам Украины дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы
Вооруженным силам Украины отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, ВСУ серьезно «упираются» на Марьинском направлении. Пушилин отметил, что Киев продолжает перебрасывать сюда резервы и технику в огромном количестве.
Ранее, 23 января, Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что подразделения украинской армии массово перебрасывают в города Артемовск и Марьинка. По словам политика, на Артемовском направлении ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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