Пригожин заявил, что у него нет времени смотреть брифинги Минобороны
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил журналистам на просьбу прокомментировать продвижение российских сил в Артемовске (Бахмут). Слова предпринимателя передает его пресс-служба в Telegram.
«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте - не видел их там», - заявил бизнесмен.
Основатель «Вагнера» отметил, что брифинги официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова он не смотрит. По словам предпринимателя, у него нет на это времени.
Также Пригожин подтвердил, что «музыканты» ведут ожесточенные бои в районе железнодорожного вокзала.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, стратегически важный город «юридически взят», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru