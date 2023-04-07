Пригожин заявил, что у него нет времени смотреть брифинги Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил журналистам на просьбу прокомментировать продвижение российских сил в Артемовске (Бахмут). Слова предпринимателя передает его пресс-служба в Telegram.

«Водружен российский флаг!»: Пригожин заявил об успехах в Артемовске, Киев готовится наступать

«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте - не видел их там», - заявил бизнесмен.

Основатель «Вагнера» отметил, что брифинги официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова он не смотрит. По словам предпринимателя, у него нет на это времени.

Также Пригожин подтвердил, что «музыканты» ведут ожесточенные бои в районе железнодорожного вокзала.

Основатель ЧВК «Вагнер» ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, стратегически важный город «юридически взят», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Игорь КонашенковМинобороны РФЕвгений Пригожин

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