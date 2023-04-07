Пригожин заявил, что у него нет времени смотреть брифинги Минобороны

«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте - не видел их там», - заявил бизнесмен.

Основатель «Вагнера» отметил, что брифинги официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова он не смотрит. По словам предпринимателя, у него нет на это времени.

Также Пригожин подтвердил, что «музыканты» ведут ожесточенные бои в районе железнодорожного вокзала.

Основатель ЧВК «Вагнер» ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, стратегически важный город «юридически взят», сообщает «Радиоточка НСН».

