Пригожин прокомментировал блокировку рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub

«Я думаю, это произошло в связи с тем, что не только русские граждане перестали дрочить, но и американцы, и другие пользователи Pornhub. И все хотят в ЧВК «Вагнер». Так что это хорошая реклама для ЧВК «Вагнер», но очень негативно сказывается на экономике Pornhub», - сказал Пригожин.

Он добавил, что теперь маркетологи ЧВК продолжат агитировать любителей фильмов для взрослых на военные подвиги на российском рынке.

