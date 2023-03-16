Пригожин прокомментировал блокировку рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем телеграм-канале объяснил причину блокировки рекламы его военной компании.

«Кто не согласен?»: Пригожина восхитила реклама ЧВК «Вагнер» на Pornhub

«Я думаю, это произошло в связи с тем, что не только русские граждане перестали дрочить, но и американцы, и другие пользователи Pornhub. И все хотят в ЧВК «Вагнер». Так что это хорошая реклама для ЧВК «Вагнер», но очень негативно сказывается на экономике Pornhub», - сказал Пригожин.

Он добавил, что теперь маркетологи ЧВК продолжат агитировать любителей фильмов для взрослых на военные подвиги на российском рынке.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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