Пригожин прокомментировал блокировку рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем телеграм-канале объяснил причину блокировки рекламы его военной компании.
«Я думаю, это произошло в связи с тем, что не только русские граждане перестали дрочить, но и американцы, и другие пользователи Pornhub. И все хотят в ЧВК «Вагнер». Так что это хорошая реклама для ЧВК «Вагнер», но очень негативно сказывается на экономике Pornhub», - сказал Пригожин.
Он добавил, что теперь маркетологи ЧВК продолжат агитировать любителей фильмов для взрослых на военные подвиги на российском рынке.
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