Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 220 метров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в западном направлении Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба.

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Он уточнил, что 11 мая «музыканты» продвинулись на 220 метров. Занято 68,5 тысячи квадратных метров территории города, уточнил Пригожин.

По его словам, под контролем ВСУ осталось 2,18 квадратных километра.

«Двигаемся как лошадь с шорами вперед», - добавил основатель «Вагнера».

Военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц вечером 11 мая сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов информацию не подтвердил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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