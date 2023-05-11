Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 220 метров
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в западном направлении Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба.
Он уточнил, что 11 мая «музыканты» продвинулись на 220 метров. Занято 68,5 тысячи квадратных метров территории города, уточнил Пригожин.
По его словам, под контролем ВСУ осталось 2,18 квадратных километра.
«Двигаемся как лошадь с шорами вперед», - добавил основатель «Вагнера».
Военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц вечером 11 мая сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов информацию не подтвердил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru