Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России

Киев за сутки окажет помощь Великобритании, если на нее нападет Россия, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.

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По его словам, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является «двусторонним, партнерским». Украинский премьер выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения. Шмыгаль назвал договор с Великобританией «эталоном».

Ранее в НАТО допустили продолжение конфликта РФ и Украины после 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Денис Шмыгаль
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