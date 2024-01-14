Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России
Киев за сутки окажет помощь Великобритании, если на нее нападет Россия, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является «двусторонним, партнерским». Украинский премьер выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения. Шмыгаль назвал договор с Великобританией «эталоном».
Ранее в НАТО допустили продолжение конфликта РФ и Украины после 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии
- Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России
- СМИ: МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries
- Мэр Липецка: без тепла находятся 282 дома
- Боец «Ахмата»: солдат ВСУ выслеживают и ликвидируют при ротациях
- Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки
- В Дагестане ветерану подарили 100 миллионов рублей на столетний юбилей
- Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник
- ChatGPT разрешили использовать в военных целях
- СМИ: Галкина оштрафовали в ОАЭ из-за антироссийских высказываний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru