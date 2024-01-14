Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России

По его словам, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является «двусторонним, партнерским». Украинский премьер выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения. Шмыгаль назвал договор с Великобританией «эталоном».

Ранее в НАТО допустили продолжение конфликта РФ и Украины после 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

