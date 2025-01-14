Премьер Шмыгаль: Украина получила более $50 млрд помощи от европейских стран

С начала боевых действий на территории Украины власти получили от европейских стран в общей сложности свыше 50 млрд долларов финансовой помощи, сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала 2022 года Европейский союз стал ключевым донором украинского бюджета. От этого блока и других европейских стран казна получила значительный объем дотаций, подчеркнул Шмыгаль.

Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ

Премьер также добавил, что Киев получил от партнеров первые 3 млрд евро в виде кредитной помощи под залог доходов от замороженных в странах «Большой семерки» российских активов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «воровством» передачу Украине первого транша кредита, погашать который планируется за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, такой шаг повлечет за собой судебный иск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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