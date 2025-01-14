Премьер Шмыгаль: Украина получила более $50 млрд помощи от европейских стран

С начала боевых действий на территории Украины власти получили от европейских стран в общей сложности свыше 50 млрд долларов финансовой помощи, сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала 2022 года Европейский союз стал ключевым донором украинского бюджета. От этого блока и других европейских стран казна получила значительный объем дотаций, подчеркнул Шмыгаль.