Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ

США перевели Украине первый транш кредита, который предполагается погашать за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. О получении средств от Вашингтона сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, это пилотная часть из 20 миллиардов долларов, которые США готовы предоставить с условием погашения от использования блокированных активов РФ в рамках соответствующей инициативы стран «Большой семерки».

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Общая сумма кредита, согласованного G7 для Киева, составляет почти 50 миллиардов долларов. Все средства предполагается перечислить до начала 2028 года. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перевод Украине в 2025 году 13 миллиардов евро макрофинансовой помощи, а также 18 миллиардов кредитных средств.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные страны после начала специальной военной операции приняли решение о заморозке активов РФ на общую сумму около 300 миллиардов евро. Кремль назвал это воровством и пообещал ответные зеркальные шаги. Пока Запад решило использовать не сами российские активы, а доходы от их размещения.

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ФОТО: РИА Новости
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