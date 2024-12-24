Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ

США перевели Украине первый транш кредита, который предполагается погашать за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. О получении средств от Вашингтона сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, это пилотная часть из 20 миллиардов долларов, которые США готовы предоставить с условием погашения от использования блокированных активов РФ в рамках соответствующей инициативы стран «Большой семерки».