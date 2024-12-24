Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ
США перевели Украине первый транш кредита, который предполагается погашать за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. О получении средств от Вашингтона сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
По его словам, это пилотная часть из 20 миллиардов долларов, которые США готовы предоставить с условием погашения от использования блокированных активов РФ в рамках соответствующей инициативы стран «Большой семерки».
Общая сумма кредита, согласованного G7 для Киева, составляет почти 50 миллиардов долларов. Все средства предполагается перечислить до начала 2028 года. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перевод Украине в 2025 году 13 миллиардов евро макрофинансовой помощи, а также 18 миллиардов кредитных средств.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные страны после начала специальной военной операции приняли решение о заморозке активов РФ на общую сумму около 300 миллиардов евро. Кремль назвал это воровством и пообещал ответные зеркальные шаги. Пока Запад решило использовать не сами российские активы, а доходы от их размещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru