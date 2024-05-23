Появилось видео удара по МиГ-29 ВСУ
23 мая 202406:01
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска, сообщает «Лента.ру».
Появилось видео, на котором виден стоящий на земле самолет, а на следующих кадрах на том же месте уже стоит столб дыма.
По предварительным данным, удар был нанесен оперативно-тактической ракетой «Искандер», а наводился и контролировался беспилотным летательным аппаратом.
Ранее российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru