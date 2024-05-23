Появилось видео удара по МиГ-29 ВСУ

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска, сообщает «Лента.ру».

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Появилось видео, на котором виден стоящий на земле самолет, а на следующих кадрах на том же месте уже стоит столб дыма.

По предварительным данным, удар был нанесен оперативно-тактической ракетой «Искандер», а наводился и контролировался беспилотным летательным аппаратом.

Ранее российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМиг-29

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