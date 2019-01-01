Порошенко уличил Зеленского в антиконституционности
Пётр Порошенко обвинил своего приемника на посту президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции. Как считает экс-президент, основному закону не соответствует указ нового главы государства о досрочном роспуске Верховной Рады, передает «Свободная пресса».
При этом Порошенко подчеркнул, что команда его единомышленников готова к выборам в парламент в любое время. Он также отметил, что желание президента иметь большинство в Раде естественно.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал указ Зеленского о её роспуске антиконституционным. Сам же новый президент объяснил своё решение развалом правящей коалиции в парламенте, что и даёт право объявить досрочные выборы.
Между тем, как отмечает Москва 24, на Украине объявлено о возбуждении нового уголовного дела в отношении самого Порошенко. На этот раз - в связи с превышением служебных полномочий. Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура страны, дело касается назначений в одну из ведущих компаний-производителей электроэнергии на Украине – «Центрэнерго».
По данным прокуратуры, места в компании распределялись с целью хищения средств, а координировали процесс Порошенко и депутат Игорь Кононенко. Ранее уголовное дело в отношении экс-президента было открыто из-за событий в Керченском проливе.
Ранее стало известно, что Зеленский хочет провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом рассказал назначенный главой администрации президента Украины Андрей Богдан. Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН назвал такую идею непродуманной и безответственной.
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