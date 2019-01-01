Порошенко уличил Зеленского в антиконституционности

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал указ Зеленского о её роспуске антиконституционным. Сам же новый президент объяснил своё решение развалом правящей коалиции в парламенте, что и даёт право объявить досрочные выборы.

Между тем, как отмечает Москва 24, на Украине объявлено о возбуждении нового уголовного дела в отношении самого Порошенко. На этот раз - в связи с превышением служебных полномочий. Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура страны, дело касается назначений в одну из ведущих компаний-производителей электроэнергии на Украине – «Центрэнерго».

По данным прокуратуры, места в компании распределялись с целью хищения средств, а координировали процесс Порошенко и депутат Игорь Кононенко. Ранее уголовное дело в отношении экс-президента было открыто из-за событий в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что Зеленский хочет провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом рассказал назначенный главой администрации президента Украины Андрей Богдан. Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН назвал такую идею непродуманной и безответственной.

