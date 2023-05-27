Полковник Макгрегор: Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ
ВСУ столкнутся с самыми лучшими войсками России, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, российская сторона ждет, когда ВСУ израсходует последнии ресурсы на очередную контратаку, в которой, по словам полковника, нет смысла.
Макгрегор отметил, что Россия создала наилучшую армию с огромным количеством бойцов и вооружения, которым ВСУ не смогут противостоять.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе украинские надводные беспилотники предприняли безуспешную попытку атаковать разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. По данным Минобороны, корабль благополучно вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области
- Власти Брянской области опровергли проникновение диверсантов в регион
- Путин учредил в России орден Гагарина
- Другая заграница. Российские туристы меняют маршруты для путешествий за рубеж
- YouTube заблокировал аккаунт российского информационного интернет-агентства Ura.ru
- Полковник Макгрегор: Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ
- Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией
- Страсти по Троице. Знаменитая икона привела к низложению высших чинов РПЦ
- СМИ: беспилотник ВСУ посадили с помощью антидронового ружья в Курской области
- МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru