Полковник Макгрегор: Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ

ВСУ столкнутся с самыми лучшими войсками России, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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По его мнению, российская сторона ждет, когда ВСУ израсходует последнии ресурсы на очередную контратаку, в которой, по словам полковника, нет смысла.

Макгрегор отметил, что Россия создала наилучшую армию с огромным количеством бойцов и вооружения, которым ВСУ не смогут противостоять.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе украинские надводные беспилотники предприняли безуспешную попытку атаковать разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. По данным Минобороны, корабль благополучно вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУСпецоперация

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