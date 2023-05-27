Полковник Макгрегор: Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ

По его мнению, российская сторона ждет, когда ВСУ израсходует последнии ресурсы на очередную контратаку, в которой, по словам полковника, нет смысла.



Макгрегор отметил, что Россия создала наилучшую армию с огромным количеством бойцов и вооружения, которым ВСУ не смогут противостоять.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе украинские надводные беспилотники предприняли безуспешную попытку атаковать разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. По данным Минобороны, корабль благополучно вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.

