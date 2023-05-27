СМИ: беспилотник ВСУ посадили с помощью антидронового ружья в Курской области

По данным СМИ, дрон сбросил боеприпас неподалеку от села Горналь. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений и разрушений также не обнаружено.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.



Ранее он после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

