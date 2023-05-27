СМИ: беспилотник ВСУ посадили с помощью антидронового ружья в Курской области

Украинский беспилотник посадили с помощью антидронового ружья в Курской области, передает Telegram-канал Shot.

Беспилотник рухнул в Тверской области

По данным СМИ, дрон сбросил боеприпас неподалеку от села Горналь. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений и разрушений также не обнаружено.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее он после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры