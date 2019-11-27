Политолог считает «цирком» призыв Порошенко не закупать российский газ
Украинский политолог Александр Дудчак назвал "цирком" призыв экс-президента Украины Петра Порошенко не восстанавливать закупки газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.
По данным политолога, торговые отношения между Россией и Украиной сохранены, и последняя по-прежнему закупает российский газ, а не получает его из Европы, что в итоге сказывается на рядовых потребителях. Эксперт сообщил, что не надеется на изменение ситуации в ближайшее время, однако отметил, что прямые поставки газа на Украину должны быть возобновлены.
Дудчак назвал основным препятствием к этому само руководство "Нафтогаза", и выразил надежду, что в европейские партнеры смогут добиться положительных изменений, так как им надоел "этот цирк". Однако политолог добавил, что пока что на руководство страны больше всего влияет позиция США.
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