Политолог считает «цирком» призыв Порошенко не закупать российский газ

27 ноября 201900:56

Украинский политолог Александр Дудчак назвал "цирком" призыв экс-президента Украины Петра Порошенко не восстанавливать закупки газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

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По данным политолога, торговые отношения между Россией и Украиной сохранены, и последняя по-прежнему закупает российский газ, а не получает его из Европы, что в итоге сказывается на рядовых потребителях. Эксперт сообщил, что не надеется на изменение ситуации в ближайшее время, однако отметил, что прямые поставки газа на Украину должны быть возобновлены.

Дудчак назвал основным препятствием к этому само руководство "Нафтогаза", и выразил надежду, что в европейские партнеры смогут добиться положительных изменений, так как им надоел "этот цирк". Однако политолог добавил, что пока что на руководство страны больше всего влияет позиция США.

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ФОТО: РИА Новости
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