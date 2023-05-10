Политолог назвал возможные цели контрнаступления ВСУ

Собеседник не верит в серьезность намерений Украины в вопросе контраступления.

«Там сейчас особо начинаться нечему. Воевать они, конечно, продолжат, в этом нет сомнения, но не верю в то, что это будет что-то очень серьезное», - сказал Журавлев.

При этом Украине необходимо продемонстрировать западным спонсорам свои успехи на фронте, считает политолог. И ВСУ ставит перед собой цель захватить Крым силовым путем, предположил он.

«Мы слышим, что в идеале Украина говорит о захвате Крыма и возвращении на прежние границы. Но одновременно они это точно не смогут сделать. Тем более, украинцев двигают не они сами, а их западные шефы», - добавил Журавлев.

Для украинской армии полуостров является тактической задачей, в то время как наступление на новые регионы России - задача стратегическая, резюмировал собеседник.

