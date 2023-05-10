Политолог назвал возможные цели контрнаступления ВСУ

Одной из основных целей Украины является силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ выглядят нереальными. С таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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Собеседник не верит в серьезность намерений Украины в вопросе контраступления.

«Там сейчас особо начинаться нечему. Воевать они, конечно, продолжат, в этом нет сомнения, но не верю в то, что это будет что-то очень серьезное», - сказал Журавлев.

При этом Украине необходимо продемонстрировать западным спонсорам свои успехи на фронте, считает политолог. И ВСУ ставит перед собой цель захватить Крым силовым путем, предположил он.

«Мы слышим, что в идеале Украина говорит о захвате Крыма и возвращении на прежние границы. Но одновременно они это точно не смогут сделать. Тем более, украинцев двигают не они сами, а их западные шефы», - добавил Журавлев.

Для украинской армии полуостров является тактической задачей, в то время как наступление на новые регионы России - задача стратегическая, резюмировал собеседник.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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