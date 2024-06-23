Погранслужба Украины: Ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину

По его словам, речь идет о тех, кто пытается проехать через пункты пропуска, и тех, кто пытается их миновать. Для незаконно пересекающих границу украинцев предусмотрен штраф, а организаторам побега грозит уголовная ответственность.

Ранее на Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

