Погранслужба Украины: Ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину

Каждый день на Украине около 100 уклонистов пытаются пересечь границу и покинуть страну, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника отдела организации пограничного контроля Игоря Матвийчука.

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По его словам, речь идет о тех, кто пытается проехать через пункты пропуска, и тех, кто пытается их миновать. Для незаконно пересекающих границу украинцев предусмотрен штраф, а организаторам побега грозит уголовная ответственность.

Ранее на Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияГраницаУкраина

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