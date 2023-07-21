Подпольщик сообщил об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве

«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул"», — рассказал Лебедев, отметив, что здесь базировались украинские солдаты со своими иностранными инструкторами.

Гостиница находится поблизости от крупнейшего военного судостроительного завода, пишет RT. В советское время на предприятии строились ракетные крейсеры, эсминцы, подлодки, большие противолодочные и сторожевые корабли. По словам координатора подполья, после удара подъезды к заводу были перекрыты за несколько кварталов: к объекту пропускали только экстренные службы.

Кроме того, российские силы поразили некие емкости на предприятии «Нибулон», пишет «Свободная пресса».

