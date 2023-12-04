Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным нет
Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом украинских Вооруженных сил Валерием Залужным нет, сообщил агентству УНИАН советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
По его словам, жесткие дискуссии бывают, что является нормальной управленческой моделью. «Нет никакого конфликта», — отметил Подоляк.
Ранее стало известно, что на Украине готовы провести выборы президента, но только после отказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от участия в президентской гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru