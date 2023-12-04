Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным нет

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом украинских Вооруженных сил Валерием Залужным нет, сообщил агентству УНИАН советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

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По его словам, жесткие дискуссии бывают, что является нормальной управленческой моделью. «Нет никакого конфликта», — отметил Подоляк.

Ранее стало известно, что на Украине готовы провести выборы президента, но только после отказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от участия в президентской гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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