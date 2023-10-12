Дания и Чехия совместно поставят Украине тяжелое вооружение

Отмечается, что в «последующие месяцы» стороны передадут Киеву оружие с производственных линий и складов в Чехии. В первой партии поставят около 50 БМП и танков, электронику, артиллерийские боеприпасы. Также Дания и Чехия планируют передать Украине 7 тысяч единиц противотанкового оружия и антидроновые системы.

Как уточнили в Минобороны Чехии, в ходе реализации первой части проекта ВСУ поставят 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов, средства для радиоэлектронной борьбы и разведки. В поставку включены как современное вооружение, так и отремонтированная техника, уже находящаяся на вооружении украинских войск.

Ранее стало известно, что США намерены передать Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов и таким образом закрыть наиболее острые потребности ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

