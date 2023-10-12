Дания и Чехия совместно поставят Украине тяжелое вооружение
Дания и Чехия намерены сотрудничать в вопросе передачи Украине танков, боевых машин пехоты и тяжелого вооружения. Об этом сообщили в датском Минобороны.
Отмечается, что в «последующие месяцы» стороны передадут Киеву оружие с производственных линий и складов в Чехии. В первой партии поставят около 50 БМП и танков, электронику, артиллерийские боеприпасы. Также Дания и Чехия планируют передать Украине 7 тысяч единиц противотанкового оружия и антидроновые системы.
Как уточнили в Минобороны Чехии, в ходе реализации первой части проекта ВСУ поставят 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов, средства для радиоэлектронной борьбы и разведки. В поставку включены как современное вооружение, так и отремонтированная техника, уже находящаяся на вооружении украинских войск.
Ранее стало известно, что США намерены передать Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов и таким образом закрыть наиболее острые потребности ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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