Подоляк назвал происходящее в Артемовске подготовкой к наступлению ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что происходящее в Артемовске (Бахмут) является подготовкой к контрнаступлению. Его слова приводит издание Bild.

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Бои в Артемовске и его окрестностях Подоляк назвал «прелюдией к контрнаступлению».

«Это дверь, которая открывает Украине возможность начать успешное контрнаступление», - сказал советник главы офиса президента.

По его словам, контрнаступление ВСУ представляет собой множество действий. Это не разовое мероприятие, подчеркнул Подоляк.

Минобороны России 14 мая сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска. В ведомстве отметили, что бои за западные кварталы города продолжаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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