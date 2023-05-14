Подоляк назвал происходящее в Артемовске подготовкой к наступлению ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что происходящее в Артемовске (Бахмут) является подготовкой к контрнаступлению. Его слова приводит издание Bild.
Бои в Артемовске и его окрестностях Подоляк назвал «прелюдией к контрнаступлению».
«Это дверь, которая открывает Украине возможность начать успешное контрнаступление», - сказал советник главы офиса президента.
По его словам, контрнаступление ВСУ представляет собой множество действий. Это не разовое мероприятие, подчеркнул Подоляк.
Минобороны России 14 мая сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска. В ведомстве отметили, что бои за западные кварталы города продолжаются, передает «Радиоточка НСН».
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