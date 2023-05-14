Минобороны: при отражении атак ВСУ погибли два полковника армии РФ

В ведомстве уточнили, что героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

По данным Минобороны, Макаров лично руководил боем. Военнослужащие отразили две атаки противника, уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», - рассказали в ведомстве.

Все атаки ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) отражены, сообщило Минобороны. В ведомстве отметили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают бои за овладение западными кварталами города, передает «Радиоточка НСН».

