Экс-разведчик США Риттер заявил о ловушке для ВСУ в ДНР
Вооруженные силы РФ загнали в ловушку украинских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Gegenpol 27 октября.
По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют важные территории, если не сумеют создать оборонительные сооружения на новых позициях.
«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских», — считает экс-разведчик ВС США.
Риттер полагает, что украинская тактика обеспечивает стратегическую победу России, отмечает RT.
Мирное соглашение между Москвой и Киевом заключат на условиях, которые захочет Россия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика США Скотта Риттера. По его словам, российские власти продиктуют условия соглашения и то, как оно будет выглядеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru