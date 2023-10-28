По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют важные территории, если не сумеют создать оборонительные сооружения на новых позициях.



«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских», — считает экс-разведчик ВС США.

Риттер полагает, что украинская тактика обеспечивает стратегическую победу России, отмечает RT.

Мирное соглашение между Москвой и Киевом заключат на условиях, которые захочет Россия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика США Скотта Риттера. По его словам, российские власти продиктуют условия соглашения и то, как оно будет выглядеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

