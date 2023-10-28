Экс-разведчик США Риттер заявил о ловушке для ВСУ в ДНР

Вооруженные силы РФ загнали в ловушку украинских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Gegenpol 27 октября.

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По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют важные территории, если не сумеют создать оборонительные сооружения на новых позициях.

«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских», — считает экс-разведчик ВС США.

Риттер полагает, что украинская тактика обеспечивает стратегическую победу России, отмечает RT.

Мирное соглашение между Москвой и Киевом заключат на условиях, которые захочет Россия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика США Скотта Риттера. По его словам, российские власти продиктуют условия соглашения и то, как оно будет выглядеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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