Победу Зеленского назвали «электоральным майданом»

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины является следствием «пятилетнего кошмара» для страны, заявила депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская.

По утверждению депутата Рады, итог выборов стал своеобразным «электоральным майданом», коллективным протестом украинцев против политики действующей власти, пишет Газета.ру.

Парламентарий отметила, что избиратели в первую очередь ожидают от Зеленского шагов навстречу миру и отмены провальных реформ, передает RT.

Депутат также пообещала поддержать инициативы новой власти, но заявила, что «точно не позволит заниматься вредительством и принимать решения, которые усилят социальный и экономический кризис в стране».



Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал про три сценария правления Владимира Зеленского. По одному из них, новый лидер может устроить в стране революцию, уверен экс-депутат Рады.

Между тем, дипломат Николай Платошкин заявил на пресс-конференции НСН, что победа Зеленского на выборах президента Украины стала худшим итогом для России,