Победу Зеленского назвали «электоральным майданом»
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины является следствием «пятилетнего кошмара» для страны, заявила депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская.
По утверждению депутата Рады, итог выборов стал своеобразным «электоральным майданом», коллективным протестом украинцев против политики действующей власти, пишет Газета.ру.
Парламентарий отметила, что избиратели в первую очередь ожидают от Зеленского шагов навстречу миру и отмены провальных реформ, передает RT.
Депутат также пообещала поддержать инициативы новой власти, но заявила, что «точно не позволит заниматься вредительством и принимать решения, которые усилят социальный и экономический кризис в стране».
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал про три сценария правления Владимира Зеленского. По одному из них, новый лидер может устроить в стране революцию, уверен экс-депутат Рады.
Между тем, дипломат Николай Платошкин заявил на пресс-конференции НСН, что победа Зеленского на выборах президента Украины стала худшим итогом для России,
«Для России по-моему это самый худший итог, который можно было представить, потому что дела идут по грузинскому варианту, когда откровенно какой-то русофобский режим меняется на такой же русофобский, но интеллигентно гламурный. Не поливая нас грязью постоянно с экранов телевизора, но делая все то же самое», — заявил дипломат.
Напомним, что по итогам обработки 99% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а Петр Порошенко набрал 24,46% голосов. Официальные результаты второго тура президентских выборов Украины будут объявлены 30 апреля.
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