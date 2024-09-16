Плененные солдаты ВСУ призвали их забрать
16 сентября 202406:37
Взятые в плен в Курской области десантники Вооруженных сил Украины обратились к властям своей страны с просьбой забрать их как можно скорее, сообщает РИА Новости.
Их взяли в плен к юго-западу от населенного пункта Нечаев. На допросе они заявили, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненых военных.
Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru