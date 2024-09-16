Плененные солдаты ВСУ призвали их забрать

В Ростовской области продолжают тушить крупные пожары

Трамп после покушения шутит, как он был расстроен, что не смог закончить игру в гольф

Научное судно «Академик Страхов» 11 дней стоит на якоре в Карском море из-за поломки двигателя

В Париже умерла вдова французско-чешского писателя Милана Кундеры

Россиянам для счастья стало нужно больше денег