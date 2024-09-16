Плененные солдаты ВСУ призвали их забрать

Взятые в плен в Курской области десантники Вооруженных сил Украины обратились к властям своей страны с просьбой забрать их как можно скорее, сообщает РИА Новости.

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Их взяли в плен к юго-западу от населенного пункта Нечаев. На допросе они заявили, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненых военных.

Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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