Он отметил, что украинские военные продолжают попытки занять высоты в районе Клещеевки. По словам Марочко, у ВСУ нет снарядного голода: плотность и интенсивность обстрелов высокая.

Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 26 тысяч военных.

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek сообщали, что российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу. Эксперты полагают, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт Украина потеряет эти города, сообщает «Радиоточка НСН».

