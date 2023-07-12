Марочко заявил, что к юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои
Юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что украинские военные продолжают попытки занять высоты в районе Клещеевки. По словам Марочко, у ВСУ нет снарядного голода: плотность и интенсивность обстрелов высокая.
Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 26 тысяч военных.
Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek сообщали, что российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу. Эксперты полагают, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт Украина потеряет эти города, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru