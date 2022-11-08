Посол РФ: Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

Освобождение и обмен Россией украинских военнопленных проходят в том числе с учетом списков, передаваемых Папой Римским Франциском. Об этом рассказал посол РФ в Ватикане Александр Авдеев итальянскому информагентству Askanews.

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«Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском», — отметил дипломат.

Авдеев указал, что РФ высоко ценит личные усилия главы Католической церкви, выполняющего важную гуманитарную миссию, «позволяющую вернуть сотни людей их семьям».

На минувшей неделе Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле 107 на 107, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПленныеУкраинаПапа Римский Франциск
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