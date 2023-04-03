«Освободить Украину!» В Совфеде назвали способ защиты от терактов Киева

Победа России в спецоперации станет лучшей защитой от терактов Киева, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, необходимо расширить границы проведения СВО, освобождая территории Украины.

Национальный антитеррористический комитет установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).

«Это очень характеризует Украину как государство нынешнее. Это террористическое государство, которое использует методы террористов. Это то, что в очередной раз создали США, они создавали террористические организации на Ближнем Востоке, воспитывая их на протяжении долгого периода. По тому же пути идут и на Украине. Но мы научились эффективно защищаться от террористических атак в России. 15-20 лет назад их было очень много, в разных регионах. Наша служба хорошо работает, и здесь мы найдем способы защиты от подобных явлений. Самый хороший способ - победа в специальной военной операции. Не на том уровне, не на той границе, как сегодня, а в гораздо больших размерах освобождение территории Украины», - заявил Цеков.