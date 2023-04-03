«Освободить Украину!» В Совфеде назвали способ защиты от терактов Киева
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН призвал «расширить границы» СВО в ответ на террористические атаки Киева.
Победа России в спецоперации станет лучшей защитой от терактов Киева, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, необходимо расширить границы проведения СВО, освобождая территории Украины.
Национальный антитеррористический комитет установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
«Это очень характеризует Украину как государство нынешнее. Это террористическое государство, которое использует методы террористов. Это то, что в очередной раз создали США, они создавали террористические организации на Ближнем Востоке, воспитывая их на протяжении долгого периода. По тому же пути идут и на Украине. Но мы научились эффективно защищаться от террористических атак в России. 15-20 лет назад их было очень много, в разных регионах. Наша служба хорошо работает, и здесь мы найдем способы защиты от подобных явлений. Самый хороший способ - победа в специальной военной операции. Не на том уровне, не на той границе, как сегодня, а в гораздо больших размерах освобождение территории Украины», - заявил Цеков.
Он также отметил, что правоохранительным органам, ФСБ и военным надо иметь в виду, что власти Украины будут и дальше пытаться организовывать подобные террористические акты.
«Государству надо иметь в виду, что подобное может быть и по отношению к другим лицам, которые занимаются подобной профессиональной деятельностью. Для этого у нас существуют ФСБ, правоохранительные органы. Сами люди, работающие в этой сфере, тоже должны понимать, что подобное возможно. Соблюдение определенных мер безопасности в любой ситуации не помешает. Хотя, конечно, у нас часто бывает так, что понимаем, но относимся не очень серьезно. Это уже второй террористический акт, он заставит многих задуматься», - добавил собеседник НСН.
Кремль считает терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков добавил, что Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает теракты и «стоит за убийствами людей в течение многих лет», начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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