Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил зачистку Соледара

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара, а также отверг идею создания гуманитарного коридора. Его слова приводит пресс-служба.

По его словам, мирные граждане выведены, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

«Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», - заявил он.