Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил зачистку Соледара
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара, а также отверг идею создания гуманитарного коридора. Его слова приводит пресс-служба.
По его словам, мирные граждане выведены, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.
«Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», - заявил он.
Накануне сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с городом Соледар в Донбассе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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