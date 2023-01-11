Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил зачистку Соледара

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара, а также отверг идею создания гуманитарного коридора. Его слова приводит пресс-служба.

По его словам, мирные граждане выведены, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

«Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», - заявил он.

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Накануне сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с городом Соледар в Донбассе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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