Командир «Ахмата» признал сдачу пятерых чеченцев в плен ВСУ в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что в плен к Вооруженным силам Украины попали пятеро военнослужащих этого подразделения из Чечни. Они сами сдались во время атаки ВСУ на Курскую область, написал он в своём Telegram-канале.
Генерал-майор Алаудинов также занимает должность заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ. Он уточнил, что речь идёт о троих стрелках и двоих связистах. При этом Алаудинов опроверг массовую сдачу в плен бойцов подразделения «Ахмат-Чечня».
Как сообщает «Газета.ru», по словам командира, в плен они попали «в неравном бою». Алаудинов уточнил, что имена и фамилии этих бойцов известны.
Ранее в сети появилось видео с украинской стороны, на котором, как было заявлено, захваченный боец «Ахмата» просит главу Чечни Рамзана Кадырова вызволить его из плена. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицо военнослужащего было скрыто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru