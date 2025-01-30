Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега
30 января 202512:33
Около 100 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ для украинского лидера Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев «каскадное обрушение фронта на Донбассе».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru