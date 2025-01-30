В российском оборонном ведомстве отметили, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ для украинского лидера Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев «каскадное обрушение фронта на Донбассе».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS, напоминает RT.

