Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега

Около 100 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области

В российском оборонном ведомстве отметили, что готовящееся Киевом под нажимом западных стран снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ для украинского лидера Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев «каскадное обрушение фронта на Донбассе».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS, напоминает RT.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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