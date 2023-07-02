Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 14 дронов
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Самолет уничтожен в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Беспилотники перехвачены в Донецкой и Луганской республиках.
Также военное ведомство заявило об уничтожении четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одной противорадиолокационной ракеты HARM.
Средства ПВО 28 июня отразили ракетную атаку на Мелитополь. Пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».
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