Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 14 дронов

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Самолет уничтожен в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Беспилотники перехвачены в Донецкой и Луганской республиках.

Также военное ведомство заявило об уничтожении четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одной противорадиолокационной ракеты HARM.

Средства ПВО 28 июня отразили ракетную атаку на Мелитополь. Пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».

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