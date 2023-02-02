Обученные в Британии украинские солдаты сдались после первого боя
Попавший в плен солдат из Украины Артем Коваленко заявил, что группа прошедших обучение в Великобритании украинских военнослужащих сдалась в плен после 20 минут первого боя в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
По его словам, он был призван на фронт по повестке. В июне молодей человек оказался в учебном центре в Житомире, а спустя семь дней его и других солдат отправили в Британию на обучение, где они были три недели.
После окончания курса, группа военных Вооруженных сил Украины, в которой находился Коваленко, вернулась для боевого слаживания, после чего их отправили в Святогорск, где выдвинулись на позиции.
«У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — отметил Коваленко.
Ранее украинских диверсантов, переодетых в форму Вооруженных сил России, взяли в плен Донецкой народной республике. Они проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка.
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