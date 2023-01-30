Столтенберг анонсировал крупнейшее наступление России на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия наращивает резервы для своего крупнейшего наступления на Украине.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше», - цитирует Столтенберга МК.

Ранее Столтенберг говорил, что никто не может сказать, когда конфликт закончится. Однако указал, что российский лидер Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».

