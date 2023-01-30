Столтенберг анонсировал крупнейшее наступление России на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия наращивает резервы для своего крупнейшего наступления на Украине.
«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше», - цитирует Столтенберга МК.
Ранее Столтенберг говорил, что никто не может сказать, когда конфликт закончится. Однако указал, что российский лидер Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».
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