Столтенберг анонсировал крупнейшее наступление России на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия наращивает резервы для своего крупнейшего наступления на Украине.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше», - цитирует Столтенберга МК.

Ранее Столтенберг говорил, что никто не может сказать, когда конфликт закончится. Однако указал, что российский лидер Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».

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Фото: nato.int
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