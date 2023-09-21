NYT: Число погибших военных ВСУ непропорционально занятой у Работино площади

Число погибших украинских солдат в ходе продвижения ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади, пишет New York Times.

Авторы статьи изучили спутниковые снимки с поля боевых действий и отметили, что потери будут только расти на фоне уменьшения западной поддержки. Также в материале допускается, что по этой причине Запад может давить на Киев для начала переговоров.

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Со своей стороны, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после этого ожидается обострение ситуации на этом участке. Он отметил, что рассчитывать на какой-либо успех ВСУ не приходится. По словам Балицкого, моральный дух украинских военных крайне низкий, однако у Киева подходит время «квартального отчета».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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