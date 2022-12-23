NYT: Большие потери ВСУ и нехватка боеприпасов поставили Украину в безвыходное положение
Украина попала в безвыходное положение, так как армия оказалась обескровлена, а запасы западного оружия истощились. Об этом написали журналисты в статье для New York Times.
Отмечается, что Украина несет большие потери военных. Также в статье указали, что Киев испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов. Авторы подчеркнули, что военно-промышленный комплекс США не способен производить такое количество вооружения, которое нужно украинской армии нужно для превосходства над российской на поле боя.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС заявил, что американские власти ведут войну с Россией чужими руками, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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