Отмечается, что Украина несет большие потери военных. Также в статье указали, что Киев испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов. Авторы подчеркнули, что военно-промышленный комплекс США не способен производить такое количество вооружения, которое нужно украинской армии нужно для превосходства над российской на поле боя.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС заявил, что американские власти ведут войну с Россией чужими руками, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

