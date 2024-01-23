Немецкий политолог заявил о нежелании Европы мириться с поражением украинской армии

Для Евросоюза капитуляция Украины на поле боя равносильна проигрышу Запада в противостоянии с Россией, заявил в эфире НСН Александр Рар.

Победа России в противостоянии с Украиной в понимании западных политиков угрожает Европе, поэтому у Запада нет другого выхода, кроме как выступать с заявлениями о поддержке Киева до «победного конца». Таким мнением в разговоре с НСН поделился немецкий политолог Александр Рар.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страну и союзников по НАТО готовиться к военному конфликту с Россией. Он считает, что ФРГ следует вооружаться в ближайшие три-пять лет, прежде чем Россия будет якобы готова вступить в открытое противостояние с западными странами.

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«В Европе сейчас переломная ситуация – непонятно, что будет. Признать поражение Украины Европа не может. Потому что, сделав это, Запад признает собственное поражение. Поражение НАТО, Евросоюза. В Украину вбуханы миллиарды, было поставлено самое современное оружие. И непонятно, в каком состоянии сейчас находится украинская армия, поэтому идут самые разные потоки информации. Есть люди, как Писториус, которые говорят, что будут поддерживать Киев до победного конца, потому что у Европы другого выхода нет – Россия не может выиграть, потому что это угрожает Европе. Министр готовит население к тому, что Европа будет делать все для поддержки Украины», - сказал политолог.

По его мнению, Украина в понимании стран Североатлантического альянса не стоит того, чтобы воевать с Россией.

«Украина – не настолько важная страна, ради которой НАТО должно вступать в войну с Россией. Это, скорее, попытки Писториуса заполучить поддержку в элитах. И эта часть немецких элит совершила два года назад поворот на 180 градусов – до этого Германия с момента падения Берлинской стены была адвокатом России в Европе. Строила «Северные потоки», пробивала бизнес между Европой и Россией. Всегда были особые отношения – вспомним Шредера, Меркель. И сейчас Германия устами Шольца заявляет, что Россия – враг», - подытожил Рар.

Ранее днем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит угрозы против союзников блока со стороны России. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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