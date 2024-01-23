Немецкий политолог заявил о нежелании Европы мириться с поражением украинской армии

Победа России в противостоянии с Украиной в понимании западных политиков угрожает Европе, поэтому у Запада нет другого выхода, кроме как выступать с заявлениями о поддержке Киева до «победного конца». Таким мнением в разговоре с НСН поделился немецкий политолог Александр Рар.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страну и союзников по НАТО готовиться к военному конфликту с Россией. Он считает, что ФРГ следует вооружаться в ближайшие три-пять лет, прежде чем Россия будет якобы готова вступить в открытое противостояние с западными странами.