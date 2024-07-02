На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16

Для истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киеву, отсутствует необходимая инфраструктура на Украине, без нее они превратятся в мишень для российской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Марьяну Безуглую.

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Она отметила, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском и его предшественнике Валерии Залужном. Безуглая указала в своем обращении к Сырскому, что украинское командование не исправило ситуацию с системами противовоздушной обороны и с безопасностью самолетов. Это делает самолеты легкой целью для российской армии, подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ВСУУкраинаИстребители

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