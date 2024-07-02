На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16

Она отметила, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском и его предшественнике Валерии Залужном. Безуглая указала в своем обращении к Сырскому, что украинское командование не исправило ситуацию с системами противовоздушной обороны и с безопасностью самолетов. Это делает самолеты легкой целью для российской армии, подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16.

