На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16
Для истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киеву, отсутствует необходимая инфраструктура на Украине, без нее они превратятся в мишень для российской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Марьяну Безуглую.
Она отметила, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском и его предшественнике Валерии Залужном. Безуглая указала в своем обращении к Сырскому, что украинское командование не исправило ситуацию с системами противовоздушной обороны и с безопасностью самолетов. Это делает самолеты легкой целью для российской армии, подчеркнула она.
Парламентарий отметила, что F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сердючка отказалась выступать на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
- Красносельский заявил об отказе Молдавии от предложение о мире с Приднестровьем
- На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16
- Отряд российских кораблей с «Адмиралом Горшковым» зашел в порт Венесуэлы
- Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
- Совфед обсудит 3 июля приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ
- СМИ: На Украине намерены мобилизовать 200 тысяч человек до конца 2024 года
- Более дюжины украинских летчиков обучаются пилотированию F-16 в США и Дании
- В Пентагоне назвали допустимым применение вооружения США для ударов по Крыму
- Правительство Украины увеличило бронь от мобилизации для чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru