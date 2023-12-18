На Украине завели дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного

Украинская Служба безопасности подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мог использовать для работы, сообщается в Telegram-канале СБУ.

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По предварительным данным, найденное устройство было в нерабочем состоянии, его отправят на экспертизу.

Ранее стало известно, что устройство было найдено в кабинете Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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