На Украине завели дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
18 декабря 202300:32
Украинская Служба безопасности подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мог использовать для работы, сообщается в Telegram-канале СБУ.
По предварительным данным, найденное устройство было в нерабочем состоянии, его отправят на экспертизу.
Ранее стало известно, что устройство было найдено в кабинете Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru