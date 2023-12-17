СМИ: в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства
В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, утверждает РБК-Украина со ссылкой на источники в армейских кругах.
По информации агентства, устройства обнаружили в субботу. «Прослушку» оборудовали элементами неустановленного образца, поэтому определить установщика невозможно.
В статье для издания Economist Залужный признал, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он исключил прорыв обороны российских сил. В Киеве подвергли критике слова главкома.
Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг сообщения в СМИ о планируемой отставке главкома ВСУ и командующего Объединенными силами Сергея Наева, напоминает «Радиоточка НСН».
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