СМИ: в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, утверждает РБК-Украина со ссылкой на источники в армейских кругах.

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По информации агентства, устройства обнаружили в субботу. «Прослушку» оборудовали элементами неустановленного образца, поэтому определить установщика невозможно.

В статье для издания Economist Залужный признал, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он исключил прорыв обороны российских сил. В Киеве подвергли критике слова главкома.

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг сообщения в СМИ о планируемой отставке главкома ВСУ и командующего Объединенными силами Сергея Наева, напоминает «Радиоточка НСН».

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