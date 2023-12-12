Глава Минобороны Украины опроверг заявления об отставке Залужного

По словам украинского министра, такие вопросы лишь раскачивают ситуацию. Он отметил, что всегда советовался с Залужным, если дело касалось переходных кадровых вопросов.

Умеров отметил, что разговоры об увольнении Залужного стали предметом для шуток. Глава Минобороны Украины добавил, что часто шутит с главкомом ВСУ, спрашивая его, кто на этот раз его увольняет.

Ранее сообщалось, что Залужный опередил украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге доверия.

