Глава Минобороны Украины опроверг заявления об отставке Залужного
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров опроверг заявления о том, что главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева планируют отправить в отставку. Об этом сообщил «24 канал».
По словам украинского министра, такие вопросы лишь раскачивают ситуацию. Он отметил, что всегда советовался с Залужным, если дело касалось переходных кадровых вопросов.
Умеров отметил, что разговоры об увольнении Залужного стали предметом для шуток. Глава Минобороны Украины добавил, что часто шутит с главкомом ВСУ, спрашивая его, кто на этот раз его увольняет.
Ранее сообщалось, что Залужный опередил украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге доверия.
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