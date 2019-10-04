На Украине посоветовали Путину самому разбираться с телеканалами

Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять в невыгодном свете Украину и её граждан. Об этом он заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», пишет RT.

«Если это так [...], то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ — без всякого преувеличения — в каком-то невыгодном свете», — отметил Путин, отвечая на вопрос по поводу редакционной политики в отношении Украины на некоторых федеральных каналах.

Кроме того, он отметил, что речь на телевидении может идти о лидерах Украины и их политике, а не о её народе. Также глава государства напомнил, что отечественные телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире НСН отказался оценивать тон дискуссий на российском телевидении в программах, посвящённых Украине.

«Я думаю, что Путин сам разберётся со своими телеканалами в своей стране. Мы разбираемся в Украине. Я не понимаю в российской политике, спасибо большое», — заявил Рабинович и повесил трубку.

Более разговорчив оказался депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. Он призвал отделять риторику в отношении страны и её руководства.