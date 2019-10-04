На Украине посоветовали Путину самому разбираться с телеканалами
Бывший и действующий депутаты Рады прокомментировали НСН слова российского президента об очернении Украины на российском ТВ.
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять в невыгодном свете Украину и её граждан. Об этом он заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», пишет RT.
«Если это так [...], то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ — без всякого преувеличения — в каком-то невыгодном свете», — отметил Путин, отвечая на вопрос по поводу редакционной политики в отношении Украины на некоторых федеральных каналах.
Кроме того, он отметил, что речь на телевидении может идти о лидерах Украины и их политике, а не о её народе. Также глава государства напомнил, что отечественные телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире НСН отказался оценивать тон дискуссий на российском телевидении в программах, посвящённых Украине.
«Я думаю, что Путин сам разберётся со своими телеканалами в своей стране. Мы разбираемся в Украине. Я не понимаю в российской политике, спасибо большое», — заявил Рабинович и повесил трубку.
Более разговорчив оказался депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. Он призвал отделять риторику в отношении страны и её руководства.
«Я могу сказать, что принимал участие в подобных ток-шоу. За редким исключением, может и находились люди, которые что-то говорили в адрес Украины и украинского народа, но это было скорее исключение, нежели правило. Обсуждалась не Украина, как страна, и не украинский народ, а украинские власти — их заявления, публичная риторика, действия. Мне кажется, это немного разные вещи», — заметил бывший парламентарий Рады.
Что касается замечаний в адрес руководства Украины на телевидении, то они, по его мнению, были эмоциональны, но необходимы для решения разногласий между странами.
«Очень трудно сдерживать свои эмоции, когда на протяжении пяти лет власть господина Порошенко заявляла одно, делала другое, подразумевала третье. И при этом они сами по себе являлись коррупционерами и коллаборантами. И не нужно было сдерживать [эмоции], вещи нужно называть своими именами. Если мы хотим найти какое-то решение, нужно правильно поставить диагноз. А если мы будем замалчивать какие-то вещи, они будут происходить регулярно, и мы не найдём никаких решений проблем, которые есть между нашими государствами», — заявил Килинкаров.
В целом, по мнению собеседника НСН, смена власти на Украине пошла на пользу отношениям между странами. Однако быть уверенным в позитивном развитии ситуации, по его словам, пока не приходится.
«Мне кажется, есть определённый осторожный оптимизм по поводу того, что отношения между Украиной и Россией имеют шанс на потепление. Но этот шанс, опять же, связан со сменой власти на Украине. В этом плане я согласен, что определённые подвижки есть», — подытожил Килинкаров.
Добавим, на слова Владимира Путина о том, что не стоит выставлять Украину на федеральных телеканалах в негативном свете, уже откликнулась телеведущая Ольга Скабеева. Она написала в своём Telegram-канале — «Никогда не делаем это специально».
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