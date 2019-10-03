Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России призвал российские телеканалы не представлять Украину в невыгодном свете. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи, пишет RT.
Лидер России при этом отметил, что все телевизионные каналу имеют независимую от властей редакционную политику. «Если вы полагаете <…>, что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Украина является для России ближайшим соседом и братским народом.
Напомним, Россия и Украина сделали первый шаг к примирению 7 сентября, совершив первый обмен заключенными. Государства смогли вернуть на родину по 35 граждан. В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал российско-украинские отношения оттепелью.
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