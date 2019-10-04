Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину
4 октября 201907:34
Телеведущая Ольга Скабеева заочно ответила президенту РФ Владимиру Путину, который призвал СМИ не выставлять Украину и ее народ в «невыгодном» свете, передает RT.
«Никогда не делаем это специально», - написала Скабеева в своем Telegram-канале.
Ранее Путин заявил о том, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются, так как, по его мнению, русские и украинцы – «две части одного и того же народа».
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