Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину

Телеведущая Ольга Скабеева заочно ответила президенту РФ Владимиру Путину, который призвал СМИ не выставлять Украину и ее народ в «невыгодном» свете, передает RT.

«Никогда не делаем это специально», - написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее Путин заявил о том, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются, так как, по его мнению, русские и украинцы – «две части одного и того же народа».

