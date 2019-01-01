На Украине назвали силы, которые стоят за обстрелом телеканала «112 Украина»
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, кто стоит за стрельбой по зданию телеканала «112 Украина» и чем эта история может закончиться.
Здaние телекaнaлa «112 Укрaинa» в Киеве обстреляли неизвестные в ночь нa субботу из грaнaтометa, никто не пострaдaл. Об этом сообщaется нa официaльном сaйте телекaнaлa.
По его дaнным, «в 03:40 в полицию поступило сообщение о хлопке, похожем нa взрыв, в Шевченковском рaйоне Киевa, где рaсположено здaние телекaнaлa «112 Укрaинa». Прибывшие нa место происшествия полицейские обнaружили поврежденный фaсaд здaния телекaнaлa и оцепили территорию, прилегaющую к месту преступления. В ходе обследовaния местa обстрелa тaкже был обнaружен тубус грaнaтометa.
Хотя бенефициаров телеканала «112 Украина» достаточно, напрямую его связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН. Он также считает, что блок Медведчука буквально наступает на пятки президентской партии «Слуга народа» в предвыборной кампании в Верховную раду, а также является ярким конкурентом для прочих политических сил на Украине.
«Попадание в здание канали «112 Украина» - это столкновение политических групп на выборах в Верховную раду. Или предупреждение Медведчуку. Могла ли группа Зеленского это сделать? Могла. У них, с точки зрения драматургии, все так построено. Перевести действие из мыльной оперы в драму или триллер. Группа Порошенко? Тоже может – чтобы свалить все на Зеленского. Мог и Медведчук – чтобы поднять свой рейтинг. Я думаю, это мощная системная провокация. Какой-то начальный этап. Но переход к динамитным методам политической борьбы называется «беспредел», и очень опасен для ситуации в целом в стране, потому что группы могут перейти к боевым действиям между собой и не будут разбираться, кто первый начал», - отметил эксперт.
Олег Соскин проанализировал действия конкурентов и пояснил, почему глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук становится опасен для политических соперников.
«В политических кругах нарастают противоречия, противодействия различных групп. Коломойский-Зеленский - мощная корпоративная группа. Группа Порошенко. Она воюет против всех и тоже очень сильная. Есть также группа Тимошенко – она никуда не делась. Ну, может быть, группа Кучмы-Пинчука. Медведчук становится центральной фигурой в нарастающей предвыборной борьбе. Плюс, Медведчук совершает действия, которые не вписываются в политический украинский «ландшафт». Например, поездка к премьеру РФ Дмитрию Медведеву, переговоры по газу. Надо было ожидать чего-то. Странно, что по ZIK`у ничего не было, потому что это третий канал, кроме «112 Украина», NEWSONE, который связывают с Медведчуком и его соратниками», - отметил политолог.
Он также предположил, что официальная версия обстрела здания украинского телеканала будет отличаться от реальных событий. Политолог считает, что в результате инцидента политическая карьера Медведчука может завершиться.
«Думаю, СБУ будет рассматривать случай с обстрелом. Наняли какую-то группу. Можно прикрыться националистами. Но, скорее всего, будут говорить, что это ультрарадикалы. Но исполнители и заказчики – совершенно разные сегменты. Под Медведчука будут копать очень сильно. Может быть, его снимут с выборов. Партия вряд ли будет снята с выборов, а Медведчук, думаю – да. Все к этому идет», - заявил собеседник НСН.
Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что разговор лидеров двух стран – хорошее начало общения на высшем уровне, но пока это пиар Зеленского.
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