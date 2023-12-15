МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл числится на Украине «скрывающимся от досудебного расследования», следует из материалов базы данных розыска Министерства внутренних дел страны.

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Согласно базе данных, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) числится в розыске с 11 ноября. Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

В карточке указано мирское имя патриарха — Владимир Гундяев.

Служба безопасности Украины (СБУ) 4 ноября предъявила Кириллу обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «планировании и ведении агрессивной войны», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Варов
ТЕГИ:РозыскРПЦПатриарх КириллУкраина

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