МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл числится на Украине «скрывающимся от досудебного расследования», следует из материалов базы данных розыска Министерства внутренних дел страны.
Согласно базе данных, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) числится в розыске с 11 ноября. Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
В карточке указано мирское имя патриарха — Владимир Гундяев.
Служба безопасности Украины (СБУ) 4 ноября предъявила Кириллу обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «планировании и ведении агрессивной войны», напоминает «Радиоточка НСН».
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