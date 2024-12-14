В Брянской области сбили семь беспилотников ВСУ
Семь беспилотников уничтожили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор отчитался о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории области.
«Силами ПВО Министерства обороны... обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указал Богомаз.
Пострадавших нет, также обошлось без разрушений.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские дроны сбили в нескольких муниципалитетах Кубани.
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