В Брянской области сбили семь беспилотников ВСУ

Семь беспилотников уничтожили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор отчитался о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории области.

«Силами ПВО Министерства обороны... обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указал Богомаз.

Пострадавших нет, также обошлось без разрушений.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские дроны сбили в нескольких муниципалитетах Кубани.

